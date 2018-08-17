亞運棒球》球場危機四伏 台灣選手可得當心了!

第一球場許多地方還在施工，但比賽四天後就要開打。（記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕2018年雅加達-巨港亞運棒球資格賽21日開打，26日台灣首戰南韓，上述比賽都在第一球場（Lapangan Baseball Park）舉行，但球場狀態極為不佳，還有許多設施仍在施工，感覺就像「工寮」，台灣隊選手在此比賽可得當心。

從第一球場大門入口處走進來，映入眼簾是仍在施工的投手丘，以及堆高的紅土，內野二游紅土區龜裂，踩踏下去相當不紮實，本壘和一三壘側界外區草皮大片壞死，外野草皮枯黃，場地凹凸不平，看上去也相當不美觀。

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不只紅土和草皮狀態極差，就連夜間照明設備，設計都有很多問題，例如燈柱都架在外野，內野只有少數幾盞燈，夜間比賽內野區域亮度堪慮，中外野和左右外野全壘打牆也沒有標示距離，投手丘高度偏低，外野全壘打牆後方沒有架高的網子，若是打者轟大號全壘打，很有可能擊中路過的行人，安全堪慮。

亞運棒球26日台灣首戰南韓，27日對香港、28日對印尼，比賽場地都在第一球場（Lapangan Baseball Park）。

亞運棒球台灣預賽3場比賽都安排在第一球場（Lapangan Baseball Park）。（記者羅志朋攝）



第一球場內野游擊紅土區龜裂，踩踏下去相當不紮實。（記者羅志朋攝）

第一球場外野草皮枯黃，場地也不平整。（記者羅志朋攝）

第一球場內野界外區草皮殘破不堪。（記者羅志朋攝）

第一球場內野界外區草皮一隅。（記者羅志朋攝）

第一球場內野紅土和草皮交界處還算平整。（記者羅志朋攝）

第一球場右外野全壘打牆並未標示距離。（記者羅志朋攝）

第一球場中外野全壘打牆也沒有標示距離。（記者羅志朋攝）

夜間照明設備燈柱都架設在外野側。（記者羅志朋攝）

燈具照明設備在內野區域只有少數幾盞燈。（記者羅志朋攝）

這是第一球場牛棚練投區，看不出來這是牛棚。（記者羅志朋攝）

第一球場全景。（記者羅志朋攝）

第一球場投手丘高度偏低。（記者羅志朋攝）

第一球場記分板略顯陽春。（記者羅志朋攝）