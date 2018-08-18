亞運開幕典禮 郭婞淳任掌旗官 今日賽事預告與轉播

郭婞淳將擔任掌旗官。（資料照，記者粘藐云攝）

各位讀者早安，自由體育替您帶來精彩的賽事與轉播囉！

2018亞運於印尼首都雅加達舉行，晚間8點將舉辦開幕儀式，愛爾達體育、緯來體育台將轉播開幕儀式，台灣排第35位進場，舉重名將郭婞淳屆時擔任掌旗官，大家千萬不要錯過囉！

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MLB有3場賽事轉播，分別為藍鳥交手洋基、光芒戰紅襪、道奇對上水手；洋基將與藍鳥進行3連戰，藍鳥推出史卓曼（Marcus Stroman）擔任先發，藍鳥則由林恩（Lance Lynn）擔任主投。

光芒對上紅襪場次，光芒推出史坦內克（Ryne Stanek）掛帥，紅襪則由強森（Brian Johnson）先發，紅襪大谷翔平會有什麼表現；緊接著道奇對上水手的比賽，道奇推出畢爾勒（Walker Buehler）先發，水手則由雷布藍克（Wade LeBlanc）主投，喜愛棒球的朋友，記得鎖定！

日職今日有二場轉播要帶給球迷們，分別是中日挑戰巨人、西武出戰日本火腿。上役代打沒能將建功的旅日台將陽岱鋼今天的表現如何仍是球迷關注的重點。

2018 U15亞洲少棒錦標賽持續進行，晚間18:30台灣將對上南韓，請大家記得替台灣隊加油唷。

中職部份，下午1點開始，4隊將戰開雙重賽；對戰組合為中信兄弟交手統一獅、富邦悍將對上Lamigo桃猿，喜愛棒球的朋友，除了電視轉播外，也要鎖定自由體育帶來的文字轉播喔！

2018亞運

20:00 開幕典禮

愛爾達體育3台、緯來體育、緯來育樂

MLB

07:00 藍鳥vs.洋基 FOX體育、FOX體育3台

07:00 光芒vs.紅襪 民視

10:00 道奇vs.水手 FOX體育

NPB

13:00 中日vs.巨人 愛爾達體育3台

17:00 西武vs.日本火腿 FOX體育2台

2018 U15亞洲少棒錦標賽

18:30 台灣vs.南韓 緯來體育

CPBL

13:05 中信兄弟vs.統一獅

17:05 中信兄弟vs.統一獅

轉播單位:

FOX體育2台、愛爾達體育2台、CPBLTV、愛奇藝

地點:天母棒球場

13:05 富邦悍將vs.Lamigo桃猿

17:05 富邦悍將vs.Lamigo桃猿

轉播單位:

ELEVEN SPORTS1、ELEVEN SPORTS PLUS、CPBLTV、愛奇藝

地點:桃園棒球場