亞運》雅加達開幕台灣排第35進場 郭婞淳首任掌旗官

〔特派記者梁偉銘／雅加達報導〕2018年雅加達-巨港亞運會，明晚在格羅拉蓬卡諾體育場（Gelora Bung Karno）熱鬧開幕，台灣代表團預計146人參與，依奧會模式慣例排第35位進場，由2屆世大運鍍金的女子舉重名將郭婞淳，首度擔任掌旗官，她也是本屆我國奪金最大希望。

第十八屆亞運總計45個國家共襄盛舉，台灣代表團進場排序將依「奧會模式」，以英文字母T做為依據。由於亞、奧運進場排序，多以主辦國文字的字首排序，印尼文字採取英文字母拼音，「中華台北」英文名稱雖是Chinese Taipei，不過簡稱TPE，仍以T字頭做為排序標準。

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郭婞淳是2010年廣州亞運羽球名將簡毓瑾之後，再度擔任掌旗官的女性選手，明晚台灣代表隊包括舉重、壘球、女子體操、游泳、馬術、男籃、角力、手球、擊劍、曲棍球、武術等國手，以及團本部及醫療團約146人出席。

印尼上次主辦亞運為1962年，此次特地翻新56年前開幕場館，並以體育場橢圓外形發想，加入放射16道光芒的亞奧理事會太陽標誌，成為本屆亞運徽章。為了讓世界看見「亞洲能量（Energy of Asia）」，開幕式表演請來眾多印尼著名歌手，包括國寶級女歌手安谷（Anggun）等，舞台設計則由來自萬隆和雅加達藝術家手作完成。場中巨型舞台以高山為背景，配合印尼獨特植物、花卉，由特訓逾數月的4000名舞者和管弦樂隊共同演出，為亞運正式揭開序幕。

郭婞淳將擔任掌旗官。（資料照，記者粘藐云攝）