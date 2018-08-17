MLB》飛越半個地球為了剪髮？球員透露你所不知道的事

水手投手赫南德茲。（資料照，美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕為了換一頭新髮型，竟讓理髮師搭機飛了7000英哩之遠，聽起來很不可思議，但有些球員卻願意這麼做。

前國民野手、現效力韓職起亞虎的柏納迪納（Roger Bernadina）專屬理髮師賈西亞（Henry Garcia）人位在美國，但為了讓他梳理門面，柏納迪納包下賈西亞飛到韓國的所有費用，包括機票錢、住宿費和餐費，讓眾人直呼不可思議，連海關都不禁懷疑賈西亞的「旅遊動機」是否屬實。

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不過，其實有不少MLB球員都有這樣的「堅持」，水手投手赫南德茲（Felix Hernandez）也是其中一人，他只讓洛培茲（Jordan López）處理他的頭髮，有時候洛培茲還會專程飛到西雅圖幫他理髮，光是交通時間就至少花了6小時以上。

到底為什麼球員會有這樣的堅持？光芒外野手高梅茲（Carlos Gomez）接受《紐約時報》採訪時透露，對他來說，其實最大原因來自「文化」，高梅茲說，「在我們的國家（多明尼加）的拉丁美洲人每個星期五都會去髮廊剪髮，而在我們國家的女人們，則是每週五或週六會去美容院。但在美國，他們並不這麼做。」

有時候堅持給特定理髮師處理，還有其他原因，洋基王牌投手塞維里諾（Luis Severino）表示，或許是迷信的問題，「如果我們給其他理髮師剪，有時候可能會一整天都很倒楣。」他隊友的頭髮都是交由洛培茲處理，沙巴西亞（C. C. Sabathia）說：「當你脫下帽子，保持清爽很重要，你會想要你的門面看起來是完好的，你就會有好表現，這其實很重要。」

洛培茲自小就被母親影響，學習美容美髮專業，到現在成為多名球員御用的理髮師，店裡掛著許多球員的簽名照，雖然他理髮一次只收25美元，但球員往往都給出更高的價碼。