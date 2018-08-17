亞運》曾擊敗上野由岐子 台灣女壘治癒「恐日症」

賴孟婷。（記者林正堃攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕2018年雅加達-巨港亞運台灣女壘隊長賴孟婷，是陣中亞運四朝元老，過去賴孟婷征戰大小國際賽事，台灣隊常拿到第二，包括上一屆仁川亞運，她希望這屆亞運力拚隊史首金，擺脫悲情老二宿命。

賴孟婷是南投人，大學同學是中職桃猿球星詹智堯，兩人同為外野手、都穿8號球衣，剛落幕的女壘世錦賽，開路先鋒賴孟婷以打擊率5成26、20支安打奪雙冠王，堪稱打跑守三拍子好手。

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今天台灣女壘隊練球，賴孟婷左膝和右腳踝注射治療並冰敷，無法參與球隊練習，她表示，雙腳兩處都是陳年舊傷，這次世錦賽忍痛下場拚戰，比賽打完常連走路都有困難，這樣的狀況持續好幾年，亞運結束她應該不會再打國家隊，也無法再拚2020年東京奧運。

過去賴孟婷打過3屆亞運和1屆奧運，各項國際賽事對日本，對手幾乎都推出超級王牌上野由岐子先發主投。賴孟婷表示，早期在國家隊對戰日本，比賽還沒打就認為輸定了，氣勢弱一大截，2010年廣州亞運、美國盃先後擊敗上野，此後不再畏懼日本，這次對到上野，策略是鎖定球路作攻擊。

國際賽經驗超級豐富，賴孟婷細數，她打過多次亞運、亞洲盃、世界大學錦標賽，最終都拿到第二名，即使2010年廣州亞運打敗上野和日本，預賽5戰全勝晉級，最終還是無緣奪金，實在悲情，這屆亞運她希望告別悲情，一舉奪金。

賴孟婷想要領軍奪金，還是得先過上野這一關，因為這屆亞運日本擺明就是要是派上野對台灣先發主投，過去上野4度參加亞運都摘金，另有奧運1金1銅，世界盃2金2銀，是21世紀日本女壘隊最強投手，也是這屆亞運日本代表團掌旗官，聲譽卓著。

賴孟婷透露，幾年前上野膝蓋受傷，期間接受運動科學所建議，微調投球動作，讓膝蓋負擔減小，同時增加下墜球，與快、慢速球做搭配，現在球速還有116公里（換算棒球球速將近160公里）感覺更難打了。台灣女壘後天（8月19日）首戰南韓，隔天迎戰日本，金牌戰將在24日開打，日本將挑戰5連霸。

林素華。（記者林正堃攝）

女壘教練楊賢銘。（記者林正堃攝）

女壘隊練球。（記者林正堃攝）

女壘隊練球。（記者林正堃攝）

女壘隊練球。（記者林正堃攝）

女壘隊練球。（記者林正堃攝）

賴孟婷。（記者林正堃攝）