亞運足球》馬來西亞爆冷踢翻南韓 孫興慜上場也沒用

2018/08/17 22:54

馬來西亞前鋒Muhammad Sawawi Rasid單場梅開二度，是這場比賽最大的致勝功臣。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕亞運男足E組賽事，南韓今天對上馬來西亞，馬來西亞開賽五分鐘就踢進首球，整場比賽更沒有落後給韓國過，最終馬來西亞以2：1擊敗南韓，目前以6分積分排名分組第一。

馬來西亞在第五分鐘就靠著前鋒Muhammad Sawawi Rasid的進球取得1：0的領先，隨後在上半場傷停補時的時候Muhammad Sawawi Rasid 梅開二度，讓馬來西亞早早取得2：0的領先。

下半場南韓苦苦追趕，第57分鐘才把孫興慜換上場，直到第87分鐘南韓靠著黃義助踢進第一分，第89分鐘孫興慜錯失自由球的機會，南韓在傷停補時也無法進球，以1：2吞下敗仗，目前小組積分3分，位居第二。

孫興慜（中）上場也沒能讓南韓逆轉。（美聯社）

這場比賽南韓雖然持球時間多達68%，射門次數更以14比5多馬來西亞多9次，但由於14次的射門當中僅有2次射正，而馬來西僅在5次的射門當中就有3次射正，更包含兩顆進球

賽後馬來西亞球員開心慶祝擊敗南韓。（美聯社）

賽後馬來西亞球員開心慶祝擊敗南韓。（美聯社）

孫興慜（左一）賽後難過地低下頭。（美聯社）

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