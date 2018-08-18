MLB Live》大谷翔平首打席吞K 天使 1：5 遊騎兵

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 天使 0 1 1 2 1 遊騎兵 0 5 5 6 0

大谷翔平 今日表現 打數 R H RBI BB HR SB SO AVG 1 0 0 0 0 0 0 1 0.268 註解： R：得分 H：安打 RBI：打點 BB：保送 SB：盜壘 HR：全壘打 SO：三振 AVG：打擊率

第二局

2局下，遊騎兵無人出局攻占一、二壘，蓋洛揮出帶有2分打點安打，並趁著對手傳球失誤上到三壘。凱納法利法打出滾地球出局，護送三壘跑者回來得分。

隨後遊騎兵1出局攻占滿壘，歐多敲帶有2分打點的安打。遊騎兵第2局攻下5分大局。

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2局上，普侯斯敲二壘安打，2出局後，沃德敲帶有1分打點安打，天使先馳得點。

第一局

1局上，阿普頓獲得保送，並盜上二壘，大谷翔平遭到三振，留下殘壘。

天使先發打線：

1.卡胡（Kole Calhoun）

2.列契（David Fletcher）

3.阿普頓（Justin Upton）

4.大谷翔平

5.普侯斯（Albert Pujols）

6.西蒙斯（Andrelton Simmons）

7.R.李維拉 Rene Rivera）

8.沃德（Taylor Ward）

9.楊恩（Eric Young Jr.）

先發投手：戴斯潘（Odrisamer Despaigne）

遊騎兵先發打線：

1.秋信守

2.歐多（Rougned Odor）

3.安祖斯（Elvis Andrus）

4.馬札拉（Nomar Mazara）

5.普洛法（Jurickson Profar）

6.蓋洛（Joey Gallo）

7.凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）

8.古茲曼（Ronald Guzman）

9.多奇（Carlos Tocci）