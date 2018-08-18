MLB》金斯勒傷癒歸隊 紅襪重量級新秀又進傷兵

金斯勒今重返先發名單。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪在7月31日的交易截止日之前，向天使隊換來明星二壘手金斯勒（Ian Kinsler），原本盼能馬上補強球隊的中線，不過只打了3場比賽金斯勒就因左腳傷勢，被放入傷兵名單，如今他已傷癒，對於美東第一的紅襪來說是如虎添翼。

另外，紅襪已將德弗斯（Rafael Devers）再度放進傷兵名單，也是德弗斯自7月12日以來，第3次進入傷兵名單，先前是由於左肩發炎，這次則是左腿受傷，這名21歲新秀的第一個大聯盟完整球季過得不太順遂。幸虧在金斯勒歸隊後，紅襪還能有調動的空間，目前計劃讓原本代班守二壘的努涅斯（Eduardo Nunez）移防至三壘，頂替德弗斯的缺口。

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德弗斯再度回到傷兵名單。（法新社）

紅襪的當家二壘手佩卓亞（Dustin Pedroia）季前就因開刀修復左膝軟骨而趕不上開季，接著在五月底復出後只打了3場比賽，又因左膝發炎再度回到傷兵名單，不過現階段佩卓亞也已進入康復階段，可望在季末歸隊。紅襪總教練柯拉（Alex Cora）說，「我看到他已經在重訓室，不知道這是否意味著他已經快要準備好了，但我想他離歸隊已經不遠了。」

佩卓亞認為自己正在快速的恢復當中，紅襪總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）也坦言，雖然沒有排除佩卓亞本季回歸的可能性，但真的沒有想到他能在球季結束前回來。

不過35歲的佩卓亞目前仍在努力，也並非百分之百能準時回歸，至少現在紅襪的二壘防線還有另一個36歲的老將金斯勒頂著。金斯勒生涯有著兩成七二的打擊率、1915支安打及247支全壘打，另外也累積了236次盜壘成功，雖近年成績有顯著的退化，但紅襪還是能借重他的經驗。

佩卓亞回歸在即。（法新社）