MLB》得力左投肩膀發炎 小熊趕緊「預防性」下架

小熊左投蒙哥馬利因肩膀不適，被小熊「預防性」放入傷兵名單。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕在陣中明星日籍投手達比修受傷期間代班的小熊左投蒙哥馬利（Mike Montgomery），因左肩發炎被放上十天傷兵名單，小熊從3A拉上24歲左投羅薩利歐（Randy Rosario） ，而之前投出國聯最多的85次保送的查特伍德（Tyler Chatwood）則會在明天頂替蒙哥馬利出賽。

近年來先發、後援兩頭跑的蒙哥馬利，上周在結束對上國民隊登板後援之後，就覺得肩膀不太舒服，當下他以為只是有些痠痛，但周四在牛棚練習時，肩膀的疼痛仍持續困擾著他。

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「前幾天我還覺得一切正常，不過當我在牛棚練投時，感覺卻有點不太對勁，」蒙哥馬利說， 「這很令人沮喪，但我認為讓肩膀好好休息，我不認為它（肩膀傷勢）會很嚴重，但當我想要加快球速時，就會有點不舒服。」

而這位29歲的左投在本季的32場比賽中，繳出3.62的自責分，被上壘率則是1.34，近期出賽表現穩定。小熊主帥梅登 （Joe Maddon）則表示，將蒙哥馬利列入傷兵名單只是一種「預防性」的動作，讓他的肩膀能有更多休息機會，蒙哥馬利也表示他相信自己不會被離開太久。

「我非常樂觀地相信肩膀很快就會好轉，」蒙哥馬利在受訪時說，「這對我來說是很好的機會，讓我有喘息的時間，再去增強力量，如此一來，只要我一回來，就能繼續保持高水平的表現。」