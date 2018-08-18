高球》Wyndham 錦標賽第2回合 潘政琮追平個人紀錄躍居第3

老婆陪在身邊揹球桿，潘政琮打出好表現。（美聯社）

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣好手潘政琮有太座陪在身邊揹球桿，果然打得比較好，今天他在Wyndham錦標賽第2回合，打下7個博蒂、1個柏忌的64桿，追平個人最低桿紀錄，並以總計129桿躍升至第3名。

潘政琮今天開賽就連抓兩鳥，第7、8洞又連打博蒂，在前9洞就賺進4桿。後9洞他打得稍稍降溫還在第14洞誤入沙坑吞了柏忌，不過最後4洞他又賺回3隻小鳥，包括第17洞20呎推進，然後第18洞推進8呎博蒂收尾，64桿是他在美巡賽的個人最佳紀錄，前兩次打出64桿是去年的Travelers錦標賽和 RSM 菁英賽。

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潘政琮說：「我喜歡這座球場，我的球道打得比其他對手來得低，這應該是我在這裡的優勢。」

昨天打出59桿的美國好手史奈德克，第2回合前9洞遇上亂流，3個柏忌、2個博蒂，一度讓出領先位置。靠著最後8洞打回兩個博蒂，還在第15洞推進超過30呎的老鷹，以67桿完賽，總計126桿仍居領先。

賽後他表示，很難忘記昨天打出59桿這件事，而且一到球場，看到他的球迷都叫他「59桿先生」，心情一直很浮動，前9洞才會狀況連連。目前他以兩桿之差領先美國選手波音茲。