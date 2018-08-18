MLB》「薛蛇」強壓馬林魚 進帳本季第16勝

薛哲完美封鎖馬林魚打線。（USA TODAY）。

〔體育中心／綜合報導〕國民強投薛哲（Max Scherzer）今天面對馬林魚先發6局無失分，封鎖對方打線，助國民以8：2贏球，同時自己也進帳本季第16勝，持續朝生涯最高的21勝邁進。

國民今天在主場迎戰馬林魚，第二局先靠著齊默曼（Ryan Zimmerman）的陽春砲先馳得點，接著捕手威特斯（Matt Wieters）也開砲，在第四局敲出兩分打點全壘打，率領國民五局打完取得5分領先。雖然中繼的高特（Trevor Gott）失掉2分，不過後續上來的後援投手都成功凍結住比分，加上第七局國民單局敲出5支安打，再拿3分保險，終場國民就以6分之差獲勝。

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此役薛哲主投6局，被敲出5支安打、1次保送，投出7次三振，拿下近期先發6連勝，且賽後薛哲的自責分率下降至2.11，持續問鼎個人生涯的第3座國聯賽揚。至於馬林魚本場的先發投手史崔利（Dan Straily）可就沒這麼幸運，6局的投球被擊出9支安打，失掉5分皆為則失，吞下本繼第6敗。

今天國民打線方面，除了兩位打者開轟，伊頓（Adam Eaton）與哈波（Bryce Harper）雙雙繳出3安打猛打賞，同樣是今天的功臣。而馬林魚菜鳥，今天先發陣守左外野的狄恩（Austin Dean）今天也敲出了大聯盟生涯首轟。

馬林魚菜鳥狄恩敲出生涯首轟。（法新社）

明天國民對上馬林魚的比賽，將由台灣好手陳偉殷先發主投，本季陳偉殷與國民的對戰自責分率為6.17，且在客場的表現明顯不佳。至於國民明天則由米隆（Tommy Milone）掛帥先發，本季米隆的自責分率為5.24，戰績1勝1敗。