亞運》曾在世大運創紀錄 日美女泳將讓中媒直呼沒對手

日本游泳好手大橋悠依。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕去年台北世大運創下紀錄的日本女將大橋悠依，日前的泛太平洋游泳錦標賽中，她在女子混合200公尺決賽、女子混合400公尺奪冠。這次的雅加達亞運，大橋悠依目標要奪得個人首座金牌，中國媒體認為，大橋悠依在混合泳上已沒有對手。

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主攻混合式的大橋悠依，去年在台北世大運期間奪得女子400公尺個人混合式金牌，還以4分43秒40刷新大會紀錄；上週的泛太平洋游泳錦標賽，大橋悠依在女子混合200公尺決賽游出2分8秒16，不但奪金還刷新大會紀錄，還是今年女子混合200公尺最快的選手；她也在女子混合400公尺拿冠。

中國媒體《新京報》報導，本屆亞運會女子游泳項目，曾在2012年倫敦奧運奪得2金的葉詩文沒有參賽，傅園慧等好手狀態不佳，而且日本有大橋悠依、池江璃花子等人崛起，中國和日本差距逐漸縮小。

該媒指出，葉詩文沒有參賽，大橋悠依在混合式已無對手，18歲泳壇美少女池江璃花子也有奪金希望。相比之下，中國女隊狀況欠佳，傅園慧坦言，「我們這次跟日本隊相比有一些劣勢。」

上屆仁川亞運，日本隊拿到12金，中國隊則有22面金牌，這次日本泳隊有大橋悠依、池江璃花子、瀨戶大也、中村克等人領銜，目標就是要超越中國隊。

日本游泳好手大橋悠依。（資料照，美聯社）

日本游泳好手大橋悠依（中）在日前的泛太平洋游泳錦標賽中，她在女子混合200公尺決賽奪冠。（資料照，法新社）

日本游泳好手池江璃花子。（資料照，美聯社）