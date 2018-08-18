亞運》台灣史上最大團出征 廚師、醫療團隊也很大團

委員張景森、體育署長高俊雄等官員到蘇丹公寓關心參賽選手生活狀況。（記者林正堃攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕2018年雅加達-巨港亞運今天開幕，台灣代表團除了進駐選手村之外，另在「蘇丹公寓」租10間套房，廚師、營養師和醫療團隊都進駐，提供完善後勤支援，讓選手在場上奮戰無後顧之憂。

這屆亞運台灣組「史上最大團」出征，醫療團隊也有43人隨隊，其中9名醫師，包括中西醫、家醫、針灸、整復、骨科等，另有34名防護員，分別配置在巨港、雅加達選手村和蘇丹公寓。

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台灣代表團醫療長林瀛洲第4度參與亞運，他表示，目前除了部分團員出現拉肚子的現象，其他並沒有太大傷病傳出，較擔心登革熱問題，像是選手村旁有水溝，住低樓層有很多蚊子。

代表團醫師楊政道則說，希望不是處理選手傷痛，而是協助處理他們的運動疲勞恢復，「沒事是最好的。」

體育署署長高俊雄和體發會召集人張景森，今天也前往蘇丹公寓視察醫療防護站和飲食供餐情形，每日兩餐，配屬廚師和營養師各一名，不少食材是從台灣帶來的，選手村也有供餐。

選手享用家鄉味午餐。（記者林正堃攝）

選手享用家鄉味午餐。（記者林正堃攝）

選手享用家鄉味午餐。（記者林正堃攝）

控肉飯是許多選手的最愛。（記者林正堃攝）

醫療團隊為選手服務。（記者林正堃攝）

醫療團隊為選手服務。（記者林正堃攝）