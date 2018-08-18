中職》亞洲門戶交流戰2019續辦 Lamigo桃猿四登石垣島

2019年亞洲門戶交流賽。（桃猿提供）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿隊在2014年舉辦「桃園最強Power Series2014」台日交流挑戰賽，在主場桃園國際棒球場迎戰日本職棒千葉羅德海洋隊，開啟了兩隊的交流之旅，連續四年Lamigo桃猿隊參加石垣市政府主辦的「亞洲門戶交流戰Power Series in石垣島」台日交流挑戰賽，於千葉羅德海洋隊春訓基地石垣島進行交流激戰，彼此不僅戰力交流，專屬啦啦隊LamiGirls也將造訪，為石垣觀光盡心力！

Lamigo桃猿隊將於2019年第四次受邀造訪石垣島，對戰千葉羅德海洋隊，賽事仍由石垣市政府主辦，同時也是千葉羅德海洋隊在石垣島春訓的第十一週年。為了推廣石垣市冬季觀光行程，「亞洲門戶交流戰Power Series 2019 in 石垣島」時間就在2019年2月9日（六）以及2月10日（日），地點安排在石垣市營棒球場，整個賽事除了台日兩軍交戰的精采賽事外，賽前賽後在場內以及交流舞台都將安排許多活動。Lamigo桃猿隊與千葉羅德海洋隊在系列賽對抗九場，Lamigo桃猿隊以4勝5敗暫居下風，明年再戰羅德，誓言爭取交流戰的領先榮耀！

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石垣市長中山義隆先生一直支持兩軍交流的活動，他表示：「千葉羅德海洋隊春訓時舉辦與Lamigo桃猿隊的交流戰已經三年，兩隊規劃了相當多與球迷互動的活動，我們很喜歡！石垣美食和石垣島美麗的風景都準備好了，希望台日兩隊的球迷朋友支持我們石垣市。」

「亞洲門戶交流戰Power Series2019 in石垣島」將推出專屬應猿團，Lamigo旅行社獨家開放球迷朋友報名應猿團以及參加球星晚宴，近日即將公布應猿團相關規劃以及報名資訊。請球迷朋友密切注意Lamigo旅行社官網以及粉絲團上詳細的報名資訊。