NBA》不捨！前選秀探花自曝心理健康亮紅燈

J.歐卡佛新球季轉戰鵜鶘。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA球員心理健康近年備受關注，而繼馬刺球星德羅森（DeMar DeRozan）與騎士球星洛夫（Kevin Love）公開自己與疾病的奮鬥歷程後，下季將披上紐奧良鵜鶘球衣的J.歐卡佛（Jahlil Okafor），今也在社群媒體PO文坦言，自己目前在和心理疾病奮鬥。

J.歐卡佛雖然貴為2015年的選秀探花，但由於七六人隊的隊形限制，以及J.歐卡佛自身的速度不符合現代籃球潮流，讓他逐漸邊緣化，之後雖然被交易到籃網，但上場時間仍是少得可憐，今夏也放棄與他續約，成為自由球員更是乏人問津，直到8月初才確定落腳鵜鶘。

請繼續往下閱讀...

而J.歐卡佛今在自己的社群媒體上PO文，先感謝他的兩位訓練師，表示自己對於特訓後的成果十分滿意，不過接著便馬上切入自己在心理健康遇到的問題。

J.歐卡佛寫下；「我已經學會如何去應對一些不同的壓力——例如焦慮，並學習怎麼去克服並面對這些壓力。因為我的身高和職業，人們可能通常都會對我有不同的看法，但是在現實生活中，我和無數人一樣鬥都在經歷同樣痛苦的掙扎。」

雖然J.歐卡佛表示自己的餘生恐怕都得跟心理疾病奮戰，但他仍呼籲：「如果你正在為此而掙扎，那麼千萬不要因此而害怕去與人交流並尋求幫助！」

J.歐卡佛也向洛夫和球員論壇道謝，感謝他們讓他確定了自己的感受，並讓他知道自己遇到的事其實是很正常的，最後J.歐卡佛也自我勉勵，表示休賽期還有六週，還有很多工作要做，自己得加快腳步往前邁進！

NBA的漫長賽季對球員的身心都會造成影響。各隊通常會僱傭頂級醫療團隊診治球員的身體疾患，卻往往忽視那些隱形的精神疾病，不過近一年來多位NBA球員公開承認自己患有心理疾病與心理醫生進行治療的經歷，呼籲人們應該要面對自己的心魔，並勇敢尋求協助。

J.歐卡佛在IG上PO文坦言自己正在與心理疾病奮鬥。（取自J.歐卡佛IG）