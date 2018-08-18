日職》陽岱鋼代打炸裂陽春砲 生涯百轟M1（影音）

陽岱鋼8局下代打開轟。（取自讀賣巨人官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人主場迎戰中日龍之戰，陽岱鋼雖然沒有先發，不過，他在8局下代打就建功，一棒掃出中外野陽春砲，這是他本季第9轟，生涯百轟只差1支，最終巨人以10：0完封中日。

巨人此戰砲聲隆隆，全場一共敲出5發全壘打，洋砲麥基（Casey McGehee）在3局下率先出擊轟出兩分砲，緊接著阿部慎之助和長野久義也都有全壘打演出，中日先發投手山井大介單局挨3轟、失6分。

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巨人6局下再靠著岡本和真的兩分砲擴大比分，連4場未先發的陽岱鋼在8局上場代打也有詐列演出，從福谷浩司手中逮中150公里速球，一棒將球掃到中外野牆外，陽岱鋼本季第9轟出爐，此戰過後打擊率來到0.243。

巨人先發投手菅野智之今天全面封鎖中日打線，9局力投138球、僅被敲2安無失分，還送出9次三振，巨人終場以10：0完封中日，菅野拿下本季第10勝，同時幫助球隊終止2連敗。



首次上稿 15:43

更新時間 15:59

陽岱鋼8局下代打開轟。（取自讀賣巨人官方推特）