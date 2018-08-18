中職Live》布魯斯開局封鎖桃猿打線 悍將3分領先

2018/08/18 18:05

球隊

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

富邦

 1 0 1 1 3 6 0

桃猿

0

 0 0 0 1

0

第四局

林哲瑄在一出局的情況下敲出安打，一壘有人。高孝儀打出內野滾地球，二壘跑者遭封殺，一壘安全上壘，桃猿提出電視輔助判決。判決出爐，桃猿挑戰失敗。兩出局，一壘有跑者。林宥穎敲出一壘安打，一二壘有跑者。于孟馗不營養飛球，幸運飛過游擊手手套，二壘跑者回來得分，一二壘有跑者，兩出局。陳品捷中外野飛球遭到接殺，三出局。

第三局

于孟馗敲出左外野二壘安打。陳品捷內野滾地球，于孟馗遭到夾殺出局，跑者上二壘。張正偉中外野飛球被接殺出局。高國輝右外野深遠二壘安打，送壘上跑者回來得分。蔣智賢一壘滾地球遭到刺殺，三出局。

郭永維一壘方向滾地球，投手補位刺殺出局。劉時豪左外野淺短飛球被接殺，兩出局。籃寅倫右外野深遠飛球，在牆邊遭到接殺，三出局。

第二局

林哲瑄遭到三振。高孝儀游擊滾地球被刺殺，兩出局。林宥穎內野高飛球遭到接殺，攻守交換。

陳俊秀右外野界外飛球遭到接殺，一出局。林泓育內野滾地球刺殺出局。郭嚴文打出穿越三壘邊線的安打，站上二壘。朱育賢左外野飛球遭到接殺。

第一局

首名打者陳品捷敲出中右外野深遠安打，攻佔上二壘。張正偉一二壘間滾地球遭刺殺，跑者上三壘。高國輝兩好三壞選到保送，一三壘有人，一出局。蔣智賢擊出高飛犧牲打，三壘跑者回來得分，兩出局。林益全左外野不營養飛球遭到接殺，三出局。

桃猿開局三個滾地球出局，三上三下。

先發打序

中信兄弟

棒次

Lamigo桃猿

陳品捷  2B

1

藍寅倫 RF

張正偉  RF

2

林智平 3B

高國輝  DH

3

王柏融 CF

蔣智賢  3B

4

陳俊秀 1B

林益全  1B

5

林泓育 DH

林哲瑄  CF

6

郭嚴文 2B

高孝儀  LF

7

朱育賢 LF

林宥穎  C

8

郭永維 SS

于孟馗  SS

9

劉時豪 C

布魯斯

先發

克恩三世
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