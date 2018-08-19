陳偉殷先發戰國民、亞運全面開戰 今日賽事預告與轉播

陳偉殷（資料照，法新社）

各位讀者早安，自由體育替您帶來精彩的賽事與轉播囉！

雅加達亞運如火如荼的進行，除了跆拳道品勢將開戰，武術長拳、游泳、角力與射擊也明天都有台灣選手參戰，台灣眾將必定盡全力拚獎牌，精彩的亞運賽事，歡迎球迷們透過電視轉播為台灣加油！

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U12亞洲少棒錦標賽進行到冠軍戰，台灣隊將對上強敵南韓，台灣究竟能不能力克世仇勇奪冠軍獎牌，絕對精彩的比賽，千萬不能錯過囉！

大聯盟方面，陳偉殷今天將在客場登板對上國民，國民派出米隆（Tommy Milone）掛帥先發，主場發揮優異的殷仔，能不能克服客場表現不佳的陰霾，拿下本季第5勝，精彩對決，請觀眾朋友們打開電視為陳偉殷加油！

中職方面兩地皆有雙重賽舉行，中信將對上龍頭統一，另一地富邦將在客場面對桃猿，喜愛中職的朋友，請鎖定轉播，屆時自由體育也會獻上文字轉播，千萬別錯過囉！

2018亞運

10:00 游泳 預賽 愛爾達體育台

10:00 跆拳道 品勢預賽 愛爾達體育3台

11:00 女籃 台灣@印度 緯來體育

14:00 跆拳道 品勢決賽 愛爾達體育3台

16:00 女壘 台灣@韓國 緯來育樂、愛爾達體育台

18:00 射擊 緯來育樂

19:00 游泳 決賽 愛爾達體育台

19:20 女足 台灣@印尼 緯來育樂、愛爾達體育3台

2018 U12亞洲少棒錦標賽

18:30 台灣vs.南韓 緯來體育

MLB大聯盟

07:00 馬林魚@國民 FOX體育、FOX體育3台

NPB日職

12:55 中日@巨人 緯來育樂

16:00 樂天@羅德 FOX體育3台

17:00 西武@火腿 FOX體育2台

CPBL中職

13:00 中信兄弟@統一獅 FOX體育、愛爾達體育2台、CPBLTV、愛奇藝

17:00 中信兄弟@統一獅 FOX體育、愛爾達體育2台、CPBLTV、愛奇藝

13:00 富邦悍將@Lamigo桃猿 ELEVEN SPORTS1、CPBLTV、愛奇藝

17:00 富邦悍將@Lamigo桃猿 ELEVEN SPORTS1、CPBLTV、愛奇藝