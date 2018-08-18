亞運》棒球對台大戰 南韓極可能推百勝名投先發

南韓很有可能推王牌梁玹種先發對戰台灣。（資料照，特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕亞運棒球台灣26日首戰南韓，此役備受矚目，南韓推出24人全職業明星陣容，目標只有一個，就是完成三連霸，南韓教頭宣銅烈說，「對台灣之戰（8月26日）的先發投手，就是金牌戰（9月1日）的先發投手。」宣銅烈雖未表明是哪位投手先發，但推測應該是陣中頭號王牌梁玹種。

30歲左投梁玹種是去年韓職勝投王（20勝）、年度MVP和總冠軍戰MVP得主，同年經典賽對台灣先發3局失3分無關勝敗，本季年薪高達23億韓元（約6262萬台幣）。今年梁玹種先發23場，戰績11勝9敗、防禦率3.78、被打擊率2成73，生涯累積118勝。

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梁玹種是近幾年韓職最強先發投手，也是目前韓職身價最高投手，宣銅烈認為，梁玹種狀況OK，只是關鍵時刻需要提高集中力和自信感。

這屆亞運南韓帶了11名投手出征，能夠擔任先發投手總計6人，包括左投的梁玹種，右投的李庸燦、崔原態和任燦圭，下勾投手朴鐘勳，以及側投林起映，如果沒有意外，金牌戰之前南韓會打5場比賽，等於只需5名先發投手，宣銅烈表示，會將其中一名先發投手放在去牛棚，另外5人當先發輪值。

對於對手日本和台灣，宣銅烈說，日本投手戰力堅強，台灣先發打線可能前5棒有不少職業好手，需要特別注意。

外界看好戰力超強的南韓可以順利摘金，完成三連霸，不過亞運男子足球，有超級球星孫興慜壓陣的南韓，竟以1:2不敵馬來西亞，這讓宣銅烈不敢大意，他說，「棒球也是變數很大的運動項目，絕不能自滿，需要集中精神，一場一場好好打。」南韓預計23日搭機前往雅加達。