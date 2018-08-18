太狂！80歲阿公、阿嬤參加亞運 9歲成本屆最幼齒

本屆最老選手是菲律賓的楊孔德，今年已85歲。（翻攝大會資料）

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕2018年雅加達—巨港亞運今晚8點在格羅拉蓬卡諾體育場開幕，台灣代表團最年長選手是飛行傘國手62歲戴雷，但放眼本屆所有參賽國家，菲律賓竟有位選手85歲，成為本屆最老運動員。

來自菲律賓的楊孔德出生自中國，今年已85歲，不僅是本屆最老選手，更是18屆亞運年齡之最，這次他將代表菲國參加橋藝運動。值得一提的是，本屆前4老的運動員皆來自橋藝運動。

請繼續往下閱讀...

地主印尼的橋藝運動選手，擁有身價破百億美元的富豪黃惠祥以78歲，成為本屆第4老、地主國最老運動員，屆時他只要能摘金，將全數捐出，畢竟金牌獎金10.2萬美元（約313.2萬台幣），對他也只是九牛一毛。

本屆共逾1萬7千名運動員參加，地主國印尼的滑輪板選手阿莉卡（Aliqqa Novvery）從7歲開始玩滑輪板，如今已年僅9歲，成為本屆最幼齒選手。此外，台灣代表團最年輕成員為擊劍選手陳奕通，剛滿15歲；第二年輕則是高爾夫球安禾佑。

本屆前4老的運動員皆來自橋藝運動。（翻攝大會資料）

本屆前4老的運動員皆來自橋藝運動。（翻攝大會資料）

黃惠祥以78歲，成為本屆第4老、地主國最老運動員。（翻攝大會資料）

阿莉卡以9歲成為本屆最幼齒選手。（翻攝大會資料）