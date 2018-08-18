高球》台豐ADT公開賽第3回合 詹世昌保住領先明拚第3冠

台豐ADT公開賽第3回合，詹世昌以總計207桿繼續保持領先。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／彰化報導〕台灣好手詹世昌今天在台豐ADT公開賽第3回合只打出71桿，仍以總計207桿保住領先，明天將力拚他在台豐的第3冠。

詹世昌曾在2010年和2014年兩度贏得台豐公開賽冠軍。今天第3回合打完他以2桿之差的207桿暫居首席，包括王偉倫、日本的比嘉一貴、長谷川翔平和泰國的納提朋，同以209桿並列第2。

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這回合前半段詹世昌與同組的蔡啟煌互有領先，但比賽中段蔡啟煌吞了3個柏忌，逐漸退出領先行列，詹世昌打到第11洞推進6呎博蒂時，一度低於標準桿11桿。不料中午之前一場大雨過後，他的推桿手感改變，加上木桿開球動作有些不確定，阿昌不僅沒再進帳，還在第14和16洞都吞柏忌，最後兩個長洞都沒賺到，無法擴大領先差距。

暫時並列第2的王偉倫是去年台巡賽獎金王，第3回合前9洞打得不算好，多花1桿，進入後9洞博蒂連連，才把名次往上衝，他以70桿完賽。

「一哥」林文堂今天打到第11洞推進博蒂時，已是低於標準桿9洞，沒想到第13洞第2桿的球位底下有樹根，這桿打下去右手腕被震到發麻，整隻手沒力氣，連著4洞吞柏忌，靠著第17洞抓鳥，他才以平盤作收，總計210桿和蔡啟煌並列第6。

日本選手長谷川翔平這回合尾盤急拉，他在前14洞只有第6洞短切進洞打下博蒂，第15洞短洞開球右推出界，罰桿補球又沒上果嶺，花了4桿攻上去兩推才進洞，吞了三柏忌，隨後又在第16洞多花1桿，原以為自此一落千丈，但長谷川翔平最後兩洞連抓小鳥結束，又回到209桿，並列第2。

泰國選手帕維今天繳卡時打下2個博蒂、2個柏忌，還在第17洞差點雙鷹進洞，輕易賺進老鷹，70桿作收，原本也在並列第2之列。

但賽後同組選手質疑他在第12洞果嶺旁短切時，桿弟幫他撐傘，裁判看過轉播畫面之後，確認帕維違反高爾夫規則14-2a，罰兩桿，他的成績變成211桿，從本來的並列第2掉到並列第9。

林文堂在第13洞擊球時打到樹根，右手腕震傷，影響場上成績。（記者趙新天攝）

王偉倫在台豐ADT公開賽第3回合，以207桿並列第2。（記者趙新天攝）

台豐ADT公開賽詹世昌在第6洞果嶺旁思考短切的選桿。（記者趙新天攝）

台豐ADT公開賽第3回合，詹世昌在第17洞沙坑救球上果嶺。他以總計207桿繼續保持領先。（記者趙新天攝）