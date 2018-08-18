雅加達實況》展現亞洲的力量 亞運今熱鬧開幕

亞運開幕節目內容

〔體育中心／綜合報導〕2018年雅加達-巨港亞運會，今晚晚在格羅拉蓬卡諾體育場（Gelora Bung Karno）盛大開幕，台灣代表團預計146人參與，在第39位進場，由2屆世大運鍍金的女子舉重名將郭婞淳，擔任掌旗官。

本屆亞運主題為「亞洲的力量（Energy of Asia）」，開幕式表演請來眾多印尼著名歌手，包括國寶級女歌手安谷（Anggun）等，舞台設計則由來自萬隆和雅加達藝術家手作完成。

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場中巨型舞台長120公尺、寬30公尺、高26公尺，以高山為背景，配合印尼獨特植物、花卉，由特訓逾數月的4000名舞者和管弦樂隊共同演出，為亞運正式揭開序幕。

台灣隊抵達亞運開幕儀式現場。（特派記者陳志曲攝）

台灣隊抵達亞運開幕儀式現場。（特派記者陳志曲攝）

民眾等待進入會場。（特派記者陳志曲攝）

民眾等待進入會場。（特派記者陳志曲攝）

民眾等待進入會場。（特派記者陳志曲攝）

民眾等待進入會場。（特派記者林正堃攝）

沿路有穿著傳統服飾的小朋友演奏樂器。（特派記者陳志曲攝）

沿路有穿著傳統服飾的小朋友演奏樂器。（特派記者陳志曲攝）

開幕在即，開幕場館高點維安升級。（特派記者林正堃攝）

開幕在即，開幕場館高點維安升級。（特派記者林正堃攝）

開幕在即，開幕場館高點維安升級。（特派記者林正堃攝）