中職Live》王威晨第34盜、恰恰滿壘建功 兄弟5：2統一

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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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R
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H
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E
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兄弟
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3
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1
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0
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0
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1
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4
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7
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0
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統一
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1
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1
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0
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0
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2
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3
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0
第五局
5上，彭政閔在2人出局擊出一壘安打，張志豪也敲安，林智勝擊出一壘方向滾地球，統一野手發生失誤，兄弟再下一城，5：2領先統一。
5下，
第四局
4上，兄弟三上三下
4下，統一三上三下
第三局
3上，首名打者張志豪敲安，不過兄弟此戰沒能再攻下分數。
請繼續往下閱讀...
3下，高國慶在一人出局擊出二壘安打，但統一同樣無攻而返。
第二局
2上，陳偉漢在二壘有人時敲安帶有打點，兄弟再擴大比分至4：1。
2下，羅國龍獲四壞保送，高志綱敲安，莊駿凱獲四壞保送，統一無人出局攻占滿壘，艾迪頓暫停後回穩，三振陳傑憲，吳桀睿擊出游擊方向滾地球，儘管彈跳不規則仍被陳偉漢攔住，封殺往二壘跑的跑者，但統一該局還是攻下1分，追到差2分。
第一局
1上，兄弟開路先鋒王威晨首打席就敲安，並成功盜上二壘，本季第34盜出爐，下一棒陳偉漢敲安、陳子豪獲四壞，彭政閔敲出帶有2分打點的二壘安打，林智勝擊出帶有1分打點的高飛犧牲打。
1下，陳傑憲獲四壞保送，陳鏞基擊出帶有打點的二壘安打，統一追至1：3。
統一獅先發羅里奇。（記者簡榮豐攝）
中信兄弟先發艾迪頓。（記者簡榮豐攝）
統一獅18日與中信兄弟之戰，邀請超人力霸王（中）到場表演，建國中學管弦樂團首席盧聖文（右）擔任開球嘉賓。（記者簡榮豐攝）
統一獅18日與中信兄弟之戰，邀請超人力霸王（前）到場表演。（記者簡榮豐攝）
統一獅18日與中信兄弟之戰，邀請超人力霸王（左）到場表演，建國中學管弦樂團首席盧聖文（右）擔任開球嘉賓。（記者簡榮豐攝）
先發打序
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中信兄弟
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棒次
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統一獅
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王威晨 2B
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1
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陳傑憲 SS
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陳偉漢 SS
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2
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吳桀睿 2B
|
陳子豪 RF
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3
|
陳鏞基 3B
|
彭政閔 1B
|
4
|
鄧志偉 DH
|
張志豪 CF
|
5
|
高國慶 1B
|
林智勝 DH
|
6
|
朱元勤 LF
|
周思齊 LF
|
7
|
羅國龍 CF
|
黃鈞聲 C
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8
|
高志綱 C
|
張志強 3B
|
9
|
莊駿凱 RF
|
艾迪頓
|
先發投手
|
羅里奇