中職Live》王威晨第34盜、恰恰滿壘建功 兄弟5：2統一

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 兄弟 3 1 0 0 1 4 7 0 統一 1 1 0 0 2 3 0

第五局

5上，彭政閔在2人出局擊出一壘安打，張志豪也敲安，林智勝擊出一壘方向滾地球，統一野手發生失誤，兄弟再下一城，5：2領先統一。

5下，

第四局

4上，兄弟三上三下

4下，統一三上三下

第三局

3上，首名打者張志豪敲安，不過兄弟此戰沒能再攻下分數。

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3下，高國慶在一人出局擊出二壘安打，但統一同樣無攻而返。

第二局

2上，陳偉漢在二壘有人時敲安帶有打點，兄弟再擴大比分至4：1。

2下，羅國龍獲四壞保送，高志綱敲安，莊駿凱獲四壞保送，統一無人出局攻占滿壘，艾迪頓暫停後回穩，三振陳傑憲，吳桀睿擊出游擊方向滾地球，儘管彈跳不規則仍被陳偉漢攔住，封殺往二壘跑的跑者，但統一該局還是攻下1分，追到差2分。

第一局

1上，兄弟開路先鋒王威晨首打席就敲安，並成功盜上二壘，本季第34盜出爐，下一棒陳偉漢敲安、陳子豪獲四壞，彭政閔敲出帶有2分打點的二壘安打，林智勝擊出帶有1分打點的高飛犧牲打。

1下，陳傑憲獲四壞保送，陳鏞基擊出帶有打點的二壘安打，統一追至1：3。

統一獅先發羅里奇。（記者簡榮豐攝）

中信兄弟先發艾迪頓。（記者簡榮豐攝）

統一獅18日與中信兄弟之戰，邀請超人力霸王（中）到場表演，建國中學管弦樂團首席盧聖文（右）擔任開球嘉賓。（記者簡榮豐攝）

統一獅18日與中信兄弟之戰，邀請超人力霸王（前）到場表演。（記者簡榮豐攝）

統一獅18日與中信兄弟之戰，邀請超人力霸王（左）到場表演，建國中學管弦樂團首席盧聖文（右）擔任開球嘉賓。（記者簡榮豐攝）

先發打序