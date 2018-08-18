亞運》詹家姊妹列女雙頭號種子 巨港買臉盆蹲著克難洗衣...

2018/08/18 18:08

亞運奪金重點詹家姊妹榮膺女雙頭號種子，巨港選手村只能用臉盆蹲著克難洗衣。（詹詠然提供）

〔特派記者梁偉銘／雅加達報導〕2018年雅加達─巨港亞運，肯定令許多台灣國手難忘，因為本屆選手村不但空間狹窄，還有部份區域設備老舊，選手普遍反應洗澡熱水不足，房間甚至還有蚊蟲出沒，近來水服不服已有人拉肚子，甚至女選手私下反應：「以前常聽男生說當兵有多苦，現在總算真正體驗到了。」

甫榮膺本屆亞運網球女雙頭號種子的詹詠然、詹皓晴，為了省事乾脆委託住在巨港選手村外頭飯店的陪練員代買臉盆、眼罩、吹風機和洗衣精等生活用品，而被視為我國奪金重點的姊妹倆，每天練球後順便蹲著自行清洗戰袍，回鍋世界女雙球后的大詹笑著說：「這裡什麼都不方便，自己洗比較快啦，只是水量忽大忽小很麻煩；另個問題是窗簾太透光，一大早會被太陽公公叫醒，有種重回青少年時期剛打小比賽的克難回憶。」　

本屆亞運於印尼兩座城市同時登場，選手村都出現拍打會造成皮膚潰爛的隱翅蟲，尤其遠在巨港的選手村，房間更相對破舊、床位狹小難以翻身，不但傳出洗澡水量不足，天花板龜裂漏水滴落至床鋪等災情，更有腸胃不好的女選手開始輕微腹瀉。　

亞運巨港選手村環境欠佳，詹詠然房間也有拍打會造成皮膚潰爛的隱翅蟲。（詹詠然提供）

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