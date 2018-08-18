中職》鈴木二朗為桃猿開球 堅信一朗不會引退

鈴木二朗18日為桃猿隊開球打擊，動作表情維妙維肖酷似鈴木一朗本人。（記者張嘉明攝）

〔記者郭羿婕／桃園報導〕桃猿隊今天請來專門模仿鈴木一朗的演員今村健太開球，他以鈴木二朗為藝名，穿著水手球衣，從全身裝備到揮擊、跑壘，舉手投足都像極一朗；過去曾在日本開球2次，這是二朗首度造訪台灣，他笑說：「從昨天就非常興奮，睡不著覺。」

因為身邊朋友都覺得今村健太與一朗十分神似，他開始模仿，起初在街頭表演，現已是專職諧星，近7年都以此為業，但因他擅長運動是足球，棒球只是偶爾玩玩，未經正規訓練，因此對他而言，學一朗最難之處就在於投球和接球。

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儘管真正的一朗已轉任水手隊總裁特助，但40歲的二朗堅信一朗不會引退，希望一朗能打球打一輩子，「我也是，到死之前都會一直模仿他。」二朗從未與一朗本尊碰面，卻在棒球活動上結識一朗胞兄，還常常相約吃燒肉。

二朗自認最像一朗的地方就是鬍子，但為了更像本尊，不僅揣摩各種動作與表情，今天亮相的整套裝備也花了95萬日幣，「因為我身高跟一朗選手一樣，為了模仿他，希望身形也能相近，每天都會鍛鍊。」

這些年來，為了模仿一朗，加上遠赴大聯盟欣賞本尊比賽，二朗估計花費約300萬日圓，他說：「不貴，這些都是必要的。」

鈴木二朗18日為桃猿隊開球打擊。（記者張嘉明攝）

鈴木二朗18日為桃猿隊開球打擊，動作表情維妙維肖酷似鈴木一朗本人。（記者張嘉明攝）

鈴木二朗18日為桃猿隊開球打擊，動作表情維妙維肖酷似鈴木一朗本人。（記者張嘉明攝）

鈴木二朗18日為桃猿隊開球打擊，動作表情維妙維肖酷似鈴木一朗本人。（記者張嘉明攝）

鈴木二朗18日為桃猿隊開球打擊，動作表情維妙維肖酷似鈴木一朗本人。（記者張嘉明攝）

鈴木二朗18日為桃猿隊開球打擊。（記者張嘉明攝）