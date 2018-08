亞運史上首次！南北韓聯隊開幕持統一旗進場

南、北韓聯隊進場。(特派記者陳志曲攝)

〔體育中心/綜合報導〕南、北韓在今年亞運組成「朝鮮半島聯合隊」,無疑是本屆一大話題,今天亞運開幕儀式進場時還一同進場,網友紛紛直呼「太特別的瞬間了!」

2018年雅加達-巨港亞運在今晚8點舉辦開幕典禮,由璀璨煙火揭開序幕,45個參賽國陸續進場,南、北韓聯隊一同進場時,寫下亞運歷史性一刻,讓不少網友直呼「特別」,還有人表示「感動到快哭了」。

不過,南、北韓雖比照平昌冬奧持統一旗共同進場,仍各自推派掌旗官,而「朝鮮半島聯合隊」得獎的話也只會以第三國家方式留下紀錄。

南、北韓本屆亞運有3項運動以「朝鮮半島聯合隊」參賽,包括女子籃球、划船與輕艇,共6個競賽。

南、北韓聯隊進場。(美聯社)

The unified Korea team marches in at the opening ceremony at Gelora Bung Karno stadium in Jakarta; it is their first time to compete together at the Asian Games #AsianGames2018 pic.twitter.com/J4J0bgR3tm