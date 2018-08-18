亞運史上首次！南北韓聯隊開幕持統一旗進場

南、北韓聯隊進場。（特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕南、北韓在今年亞運組成「朝鮮半島聯合隊」，無疑是本屆一大話題，今天亞運開幕儀式進場時還一同進場，網友紛紛直呼「太特別的瞬間了！」

2018年雅加達-巨港亞運在今晚8點舉辦開幕典禮，由璀璨煙火揭開序幕，45個參賽國陸續進場，南、北韓聯隊一同進場時，寫下亞運歷史性一刻，讓不少網友直呼「特別」，還有人表示「感動到快哭了」。

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不過，南、北韓雖比照平昌冬奧持統一旗共同進場，仍各自推派掌旗官，而「朝鮮半島聯合隊」得獎的話也只會以第三國家方式留下紀錄。

南、北韓本屆亞運有3項運動以「朝鮮半島聯合隊」參賽，包括女子籃球、划船與輕艇，共6個競賽。

南、北韓聯隊進場。（美聯社）

南、北韓聯隊進場。（美聯社）

南、北韓聯隊進場。（美聯社）