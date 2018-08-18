中職》統一6下灌4分逆轉兄弟 羅里奇登上投手三冠王

統一獅先發羅里奇。（記者簡榮豐攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕統一獅靠6局下猛攻8人次鯨吞4分，以7：5逆轉勝中信兄弟，最近7場拿下6勝，不僅把下半季領先優勢拉開到2場，也力挺羅里奇登上投手三冠王。

獅隊打完5局以3：5落後，6局下趁兄弟啟動牛棚重啟攻勢，先靠安打、觸身球、犧牲觸擊造成傳球失誤搶回1分，再靠吳桀睿於無人出局滿壘時擊出二壘安打以6：5首次超前，兄弟換鄭凱文接替官大元，又被鄧志偉擊出高飛犧牲打丟第7分。

請繼續往下閱讀...

羅里奇用81球投6局、挨8安失5分有4分責失，本季出賽19場僅第2場非優質先發，靠打線6局下的大反撲，從敗投變成勝投，與伍鐸、克恩三世、施子謙同以10勝並列最多勝投，防禦率雖從2.25升至2.43仍穩居防禦率王，奪三振119次也超越羅力118次站上排頭。

獅隊繼Lamigo桃猿後拿到本季第50勝，且因猿隊以4：6敗給富邦悍將，獅隊本週二度拉下猿隊登上全年戰績第一。

獅隊總教練黃甘霖指出，羅里奇前兩局遇到亂流，但很快穩定下來，吳桀睿那支安打真的很重要，下半季還沒打完一半，不管輸或贏、領先或落後，全隊都是一條心，每場都戰戰兢兢面對。

統一獅吳桀睿擊出兩分打點安打逆轉分。（記者簡榮豐攝）