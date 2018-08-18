中職》「先止敗最重要」 鑼總禁賽明解除

富邦悍將總教練陳連宏。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／桃園報導〕悍將今晚以6：4在全猿主場踢館，中斷5連敗，也讓明天將解除禁賽的總教練陳連宏，帶著勝利重回場上督軍。

陳連宏11日因在比賽中抗議好壞球，頭錘主審江春緯遭聯盟罰款6萬元、禁賽3場，明將解禁，近幾場都待在休息室內觀戰；今晚止敗後，他也只能站在休息室門口迎接選手和教練團，堅持先和大家擊掌，再接受訪問。

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「先止敗最重要。」陳連宏表示，連敗期間有鼓勵全隊是最好、最強的球隊，儘管近幾戰無法親自督軍，但急也沒用。當被問到解禁前奪勝能否鬆口氣？他說：「在這位子沒有輕鬆的，每天都要面對比賽。」

擊出致勝2分砲並獲單場MVP的「開路先鋒」陳品捷也說，連敗時，大家都很難過，也很想贏球，上場就想為球隊貢獻，幫助球隊奪勝。

中職831洋將登錄大限邁入倒數，正值「期末考」的布魯斯，今晚先發6局失4分，包括5局下挨朱育賢2分彈（本季第6轟），新洋投喬登也於二軍初登板，以7局無失分摘勝。

陳連宏讚賞喬登「表現得很好」，至於洋將取捨，他表示下週就會做出選擇。

富邦新洋投喬登今天在二軍比賽先發投球，喬丹投球完全壓制統一打線，繳出7局無失分的好投。（記者黃志源攝）