亞運》女力當道！郭婞淳自信進場 印尼羽球女傳奇點燃聖火

台灣代表隊由郭婞淳掌旗。（特派記者陳志曲攝）



〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕2018年雅加達─巨港亞運台灣時間今天晚上8點開幕，於可容納8萬人主場館格羅拉蓬卡諾體育場（Gelora Bung Karno）揭開序幕，台灣代表隊共147人參與開幕式，排在45個參賽國當中第39位進場，由掌旗官郭婞淳帶隊，她帶著自信笑容舉著奧會旗幟，不少國家都是派出女性運動員當作國家門面，也象徵亞洲女權提升，地主羽壇女子單打傳奇選手王蓮香則是壓軸好戲主角，她負責點燃聖火，為亞運正式揭幕。

台灣代表隊由郭婞淳掌旗。（特派記者陳志曲攝）



印尼總統佐柯威騎著帥氣重機進場。（特派記者陳志曲攝）

開幕典禮由一支短片開始鋪陳，結合東南亞風味，影片帶到印尼塞車實況，用機車鑽小路解圍，主辦國不忘以「塞車」自我嘲諷，印尼總統佐柯威騎著帥氣重機進場，從影片在接到現實生活，他脫下安全帽入場後，現場響起如雷歡呼。

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璀璨煙火為亞運開幕式揭開序幕。（特派記者陳志曲攝）

亞運開幕式在璀璨煙火中揭開序幕（特派記者林正堃攝）

煙火串場，場內由1500名舞者帶來充滿活力的演出，身穿印尼傳統服飾，大跳迎賓舞，身上服飾藏有玄機，可瞬間變色，最後排成一面印尼國旗樣式。

開幕表演。（美聯社）

開幕表演。（法新社）



開幕表演。（歐新社）

開幕表演。（特派記者陳志曲攝）

亞運吉祥物進場。（特派記者陳志曲攝）

結束迎賓舞，各國運動員正式進場，阿富汗第一個入場，台灣派在第39位，選手們開心地揮舞奧會旗幟，也特別準備一面印有印尼文感謝字語的旗獻給地主國。

現場司儀也請全場觀眾、運動員起立，為先前印尼龍目島地震災民默哀。

主辦單位花費將近10億台幣打造開幕式，籌備近一年，尤其是場中這座人造山脈，上面有一萬多種花卉植物，開幕式表演結合印尼多元文化、族群，上千名舞者帶來各種不同風貌，最後火焰舞引領典禮進到最高潮。

印尼傳奇運動員們接力爬山傳遞火炬，1992年巴塞隆納奧運羽球女單金牌王蓮香擔任最後一棒，也是最重要的棒次，她把火炬靠近山脈頂點，正式點燃聖火。

印尼羽壇女子單打傳奇選手王蓮香負責點燃聖火，為亞運正式揭幕（美聯社）

印尼羽壇女子單打傳奇選手王蓮香負責點燃聖火，為亞運正式揭幕。（法新社）

印尼羽壇女子單打傳奇選手王蓮香負責點燃聖火，為亞運正式揭幕。（法新社）

印尼羽壇女子單打傳奇選手王蓮香負責點燃聖火，為亞運正式揭幕。（特派記者陳志曲攝）