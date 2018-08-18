亞運》印尼總統當起「飆仔」 瘋狂飛車趕抵開幕現場

印尼總統佐科威騎重機帥氣進場。（特派記者陳志曲攝）





〔特派記者梁偉銘／雅加達報導〕隨著好萊塢美式電影文化席捲全球，近年亞、奧運開閉幕，各國領導人都不免俗在影片中露臉「票戲」湊熱鬧，2018年雅加達─巨港亞運開幕式中，印尼總統佐科威（Joko Widodo）就化身為摩托車騎士，頭頂黑色安全帽帥氣飆抵格羅拉蓬卡諾體育場（Gelora Bung Karno），形同超級英雄的威猛氣勢，足令全場地主觀眾為之情緒沸騰。

其實佐科威扮演的「飆仔」角色，頗符合當地國情，雅加達市區素以大塞車聞名於世，隨處可見的各式摩托車數量更是多到驚人，身為國家最高領導人即使車隊碰上交通事故而卡在半路中，也是合情合理；更妙的是佐科威還放下身段，改騎保全隨扈的重機飛車奔馳到開幕會場，而途中巧遇學童過馬路還不忘煞車禮遇的絕妙橋段，更令各國媒體會心一笑。

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2012年倫敦奧運開幕，英國女王伊莉莎白女王（Queen Elizabeth II）就由007情報員護送進會場，其中老女王高空跳傘畫面，已讓各界見識大不列顛獨有幽默文化；至於2016年里約奧運閉幕，下屆主辦國日本主秀的東京8分鐘，首相安倍晉三還化身當紅電玩主角瑪利歐，直接從日本鑽地洞快速現身南球球里約，獨創巧思更令眾人驚呼連連。

印尼總統佐科威。（法新社）



