U15世界盃》台灣隊大逆轉古巴 季軍戰還有機會

李展毅清壘安打幫助台灣隊縮小差距。（棒協提供）

〔體育中心／綜合報導〕2018年第4屆U-15世界盃複賽最後一戰，台灣隊出戰古巴隊，雖然打完前三局陷入0：5落後，台灣隊豪不氣餒上演大逆轉，四局上猛攻十人次先追平比數，第五局再攻下3分逆轉戰局，終場就以8：5擊敗古巴隊。最後排名也將視最後美國與日本及巴拿馬與多明尼加兩場賽事結果，確認台灣隊是否有前進季軍戰的最後機會。

台灣隊今天由陳浩恩掛帥先發，不過他狀況不佳，僅解決一個人次就失3分退場，台灣隊連忙更換投手由洪宸毅登板，洪宸毅也順利用雙殺化解古巴隊攻勢，不過洪宸毅第三局也陷入亂流，連續兩個保送後，再被安打襲擊失2分，也陷入0：5分的大幅落後。

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台灣隊四局上展開反擊，一出局後靠著安打加保送形成滿壘，李展毅大棒一揮擊出清壘安打送回跑者，吳秉恩、劉凱彧、林昱珉串聯安打一舉將比數板平，第五局更是在兩人出局後靠著李東森安打，李展毅四壞球，吳秉恩二壘安打先超前比數，伍佑城觸身球形成滿壘後，林昱珉安打再追加2分保險分，五下雖然古巴也在兩人出局後攻占滿壘，不過台灣隊吳秉恩登板救援，用一個回身牽制二壘跑者出局化解危機，第七局更在一出局一、三壘有人自己策動雙殺守備，幫助台灣隊以8：5力克古巴隊。

台灣隊總教練楊冠毅說：賽前就叮嚀選手不要鬆懈，全力搶勝，爭奪最後晉級的機會，很感謝選手堅持住，對於能夠逆轉比數。

楊冠毅也說：其實前幾場打擊都蠻不錯的，只是都剛好打到對方守備位置，今天主動採用打帶跑戰術也都執行成功才造就了兩局大局；至於吳秉恩關鍵的牽制，則是教練梁如豪所發現二壘跑者離壘過大，所以大膽去做，也是本場勝利關鍵，吳秉恩則說：自己上場就是盡力去幫助球隊，讓對手打不好，那個牽制就是執行教練暗號，很高興做出好的結果。

台灣隊逆轉贏球。（棒協提供）

台灣隊逆轉贏球。（棒協提供）

台灣隊總教練楊冠毅賽後勉勵全隊。（棒協提供）