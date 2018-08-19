MLB》紅襪王牌再進傷兵名單 季後賽隱憂浮現

塞爾進入十天傷兵名單。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪隊本季戰績傲視全聯盟，王牌左投塞爾（Chris Sale）的貢獻功不可沒，不過今天傳出他再次因為左邊肩膀發炎，被進入十天傷兵名單中，這對紅襪來說並不是個好消息。

塞爾上月底才因為左肩發炎進入傷兵名單當中，在8月12強勢回歸投出一場5局12次三振只被敲1安的比賽後，今天再度因為左肩發炎躺回傷兵名單。不過塞爾表示並沒有太大的問題，他說：「這和上次的傷勢差不多，不過疼痛的範圍以及程度都比上次還要小，這是個好徵兆，不過這個傷勢也沒有如我們所預期的好轉，因此適當的休息並讓手臂保持最好的狀況是對的。」

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因應塞爾被放進傷兵名單中，紅襪將從小聯盟3A叫上右投沃克曼（Brandon Workman），而塞爾下一場先發的空缺紅襪目前尚未宣布由誰填補，總教練柯拉（Alex Cora）表示當天可能會是牛棚日（不派先發，由牛棚投手接力投完比賽），預計將派出維拉斯奎茲 （Hector Velazquez）先發做開局投手（Opener）。

今年塞爾先發23場比賽拿下12勝4敗，主投146局送出多達219次三振，每九局三振數是生涯新高的13.5，WAR更高達（球員綜合貢獻值）6.0，是所有美聯投手當中最高的，今年塞爾很有可能拿下他生涯首次的塞揚獎。

目前紅襪在分區的戰績領先洋基10場，是全聯盟戰績最好的球隊，今年幾乎確定可以打進季後賽，到時候塞爾能否健康地為紅襪投球會是紅襪季後賽能走多遠的重要關鍵。