MLB 》運動家擊敗衛冕軍 兩隊並列分區龍頭

運動家隊戴維斯與皮斯考提都表現出色。（USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕運動家隊今天在全場長打齊飛之下，以7：1擊退來犯的太空人隊，這場比賽結束後運動家隊也追平太空人隊，雙方目前並列在美聯西區第一。

運動家先發投手卡希爾（Trevor Cahill）整場壓制太空人打線，主投七局只在第二局被古利爾（Yuli Gurriel）打1支安打，之後到第七局一連解決14名打者，整場送出七次三振未失一分，讓太空人隊一籌莫展。

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太空人先發投手凱可（Dallas Keuchel）在第一局就被打了3支安打丟掉2分，中間一路到第六局都沒失掉任何分數，但第六局被運動家單局打出4支二壘安打，黯然退場。

運動家隊的戴維斯（Khris Davis）、奧爾森（Matt Olson）、皮斯考提（Stephen Piscotty）、費格里（Josh Phegley）等四人都單場擊出兩支二壘安打，用長打火力幫助運動家取得關鍵內戰的二連勝。

衛冕軍的太空人近況不佳，近10場比賽僅3勝7負，被下半季狀態火熱的運動家迎頭趕上，這場比賽結束後運動家與太空人之間並無勝差，雙方將會派出韋蘭德（Justin Verlander）和馬奈亞（Sean Manaea）來進行三連戰的最後一戰。