MLB》敗投王演出本季代表作 金鶯強壓印地安人

柯布完投9局摘勝投，露出滿意的微笑。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯柯布（Alex Cobb）今天面對印地安人演出9局的完投勝，用了100顆球，只讓對方攻下兩分，加上維拉（Jonathan Villar）在第三局敲出的三分砲奠定勝基，最終金鶯就以4：2拿下勝利。

被球團寄予厚望的柯布，季前才與金鶯簽下4年5700萬美元（約17.5億台幣）的合約，卻以15敗位居本季大聯盟敗投王，如今對陣美中龍頭印地安人投出代表作，總算是讓他鬆了口氣。此役柯布完投9局，只被敲出5支安打、1次保送、2張老K，也是本季首度撐超過7局，摘下了今年的第4勝場勝投。

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柯布連續5場繳出優質先發，連3場用球數破百，且來到8月後，柯布的單月自責分率下探到了1.55，戰績可望止跌回升。而印第安人今天的先發普魯柯（Adam Plutko）主投7局失3分，只被敲出3支安打，可惜柯布技高一籌，此役無緣勝投。

另外，金鶯的菜鳥新秀穆林斯（Cedric Mullins）在第7局敲出了大聯盟首轟，且在升上大聯盟後表現相當火燙，28打數揮出10支安打，打擊率也高達0.357。

穆林斯敲出大聯盟生涯首轟。（美聯社）