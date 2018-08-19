MLB》塞揚熱門不再悲情？ 德葛隆9局完投豪取三連勝

〔體育中心／綜合報導〕大都會王牌德葛隆（Jacob deGrom），今天再度繳出塞揚等級的先發宰制力，面對費城人九局完投送出9次三振失掉1分非自責分，拿下本季第8勝，連續17場比賽優質先發，防禦率降到全聯盟最低的1.71，近三場先發拿下3連勝。

這場比賽費城人先發是曾獲得塞揚獎的阿里耶塔（Jake Arrieta），他主投6局送出6次三振，被敲4支安打失一分，吞下本季第8敗（另9勝），後援投手賈西亞（Luis Garcia）在第七局0：1落後的情況下接替投球，他不僅沒能維持一分落後，更被梅索拉柯（Devin Mesoraco）敲出陽春全壘打，一局失掉2分。費城人在第七局靠德葛隆的失誤拿下一分，終場大都會以3：1拿下勝利。

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大都會打線今天表現最亮眼的莫過於麥尼爾（Jeff McNeil），他四打數兩安打，有一支三壘安打的表現，並跑回一分。費城人打最好的則是霍金斯（Rhys Hoskins）以及法蘭柯（Maikel Franco），他們兩人都有2安的演出。

麥尼爾擊出三壘安打，今日單場兩安。（法新社）

德葛隆今年繳出宰制級的投球表現，但無奈因為隊友火力支援十分差勁，讓他就算已經連續17場比賽繳出優質先發（整季20場優質先發）的成績，卻只在這途中拿下5勝7敗，相較於另外一位國聯塞揚獎的強力競爭者薛哲（Max Scherzer）今年投出23場優質先發，就能拿下16勝5敗，德葛隆可說是相當悲情。

德葛隆九局完投拿下本季第8勝。（美聯社）