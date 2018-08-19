MLB》陳偉殷客場5.2局失2分好投 牛棚放火勝投又沒了

馬林魚台灣投手陳偉殷。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚台灣投手陳偉殷今天在客場先發對上國民，他主投5.2局失2分，一度有機會拚優質先發，可惜在第六局被哈波（Bryce Harper）敲安後，陳偉殷就被換下場，可惜馬林魚牛棚再度放火，讓陳偉殷無緣本季第5勝。

陳偉殷本季主、客場表現落差大，這場比賽之前，主場先發10場，3勝3敗防禦率2.05；但客場先發9場，1勝6敗防禦率高達10.27。

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陳偉殷前兩局只被對手敲1安，隊友狄崔奇（Derek Dietrich）二局上敲陽春砲助馬林魚先馳得點。不過第三局，陳偉殷被國民投手羅德里魁茲（Jefry Rodriguez）敲安後，下棒透納（Trea Turner）敲兩分砲掉分。之後他表現穩健，第四、第五局都沒失分。

馬林魚在第五局先靠萊多（JT Riddle）適時安打追平，第六局他再敲2分打點安打超前比數。六局下2出局後，陳偉殷被哈波敲安後，馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）上場換投，陳偉殷退場時露出苦笑。馬林魚換路辛斯基（Drew Rucinski）接替投球，他解決齊默曼（Ryan Zimmerman），讓國民留下殘壘。

總計陳偉殷5.2局投球用了83顆球有54顆好球，被敲5安（包含1轟），失掉2分，送出3次三振，賽後防禦率降至5.20。

馬林魚七局下換上火球男葛雷洛（Tayron Guerrero）後表現不穩，一度讓對手攻占滿壘，他先是投出暴投掉分，接著被透納敲追平分安打，這也讓陳偉殷勝投飛了。

馬林魚最後在延長賽第十局攻下2分，最後以7：5贏球，中止2連敗。（更新時間：1051）

馬林魚台灣投手陳偉殷。（法新社）

馬林魚台灣投手陳偉殷。（今日美國）