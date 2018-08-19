MLB》差1人次優質先發 陳偉殷客場好投退場露苦笑

馬林魚台灣投手陳偉殷今天對國民繳出客場好投。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚台灣投手陳偉殷今天在客場對國民主投5.2局失2分，一度有機會拚優質先發，但他在六局下2出局被哈波（Bryce Harper）敲安後，馬林魚決定換投，陳偉殷退場時露出苦笑。

陳偉殷今年賽季客場成績不佳，賽前於客場先發9場，戰績1勝6敗防禦率高達10.27。前一次在客場拿到勝投，已經是6月17日對前東家金鶯，陳偉殷當時投6局失3分，繳出唯一的客場優質先發。

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前五局陳偉殷表現穩健僅失2分，六局下2出局後，陳偉殷這時被哈波敲出安打，由於下棒要面對右打的強打齊默曼（Ryan Zimmerman），馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）這時決定出來換投，讓只用83球的陳偉殷在投手丘上露出苦笑，無奈退場。幸第二任投手路辛斯基（Drew Rucinski）解決齊默曼，讓國民留下殘壘。

但馬林魚牛棚再度放火，火球男葛雷洛（Tayron Guerrero）僅投0.1局被敲3安失2分，讓陳偉殷勝投飛掉。

馬林魚在延長賽第十局攻下2分，終場以7：5贏球，中止近期6連敗。（更新時間：1052）

馬林魚總教練馬丁利。（法新社）

馬林魚台灣投手陳偉殷今天對國民繳出客場好投。（法新社）