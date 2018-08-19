MLB 》正面擊敗釀酒人 紅雀奪回季後賽席次（影音）

麥克拉斯好投奪勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀跟釀酒人兩支都要搶奪外卡席次的球隊今天進行系列戰第二場比賽，終場紅雀隊以7：2擊敗釀酒人，將釀酒人擠出外卡席次之外。

紅雀這場先發投手是他們陣中整季都表現相當穩健的麥克拉斯（Miles Mikolas），而麥克拉斯這場主投6局僅因蕭（Travis Shaw）在第二局的陽春砲丟掉1分，送出7次三振沒有任何保送，麥克拉斯也拿下個人賽季第13勝，是紅雀全隊最多。

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紅雀先是靠歐蘇納（Marcell Ozuna）在二局下半敲出追平比數的陽春砲追平比數，三局下又靠著不死三振、保送和釀酒人隊的隱形失誤，配上徳容（Paul DeJong）的適時安打，單局拿下3分，至此一路領先至終場。

不過紅雀也在這場比賽中增添傷兵，主力二壘手王寇頓（Kolten Wong）遭牽制球打在手上提前退場。釀酒人整場僅靠蕭和耶律齊（Christian Yelich）兩支陽春砲得到兩分。

這場比賽過後，整季幾乎都在分區中落後小熊與釀酒人的紅雀，在戰績上反超釀酒人半場勝差，目前獨居外卡第二名的位置，距離外卡一的費城人也僅剩半場勝差。紅雀近10戰取得9勝，反觀下半季投手群表現不佳的釀酒人近10場僅得3勝。