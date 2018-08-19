MLB》黑暗騎士卯足全力技壓瘋邦 助紅人奪勝

哈維今天繳出6.1局好投。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）今天與「瘋邦」邦賈納（Madison Bumgarner）上演精彩對決，最終哈維技高一籌，演出將近6局無安打比賽，合計6.1局的投球沒有掉分，助紅人以7：1擊敗巨人。

繼前一場優質先發後，哈維今天又繳出精彩的投球內容，前面5.2局沒有被敲出任何安打，可惜在6局上2出局後被佩尼克（Joe Panik）、波西（Buster Posey）接連揮出2支安打，無安打破攻，但哈維並沒有自亂陣腳，讓下一棒的貝爾特（Brandon Belt）打出了左外野的飛球出局，安全下庄。今日主投6.1局被敲出4支安打、1次保送，送出5次三振，順利拿下本季第6勝。

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紅人打線方面，以簡尼特（Scooter Gennett）單場4支3最為出色，本季簡尼特3成13的打擊率，以及18支全壘打，可望締造生涯最佳成績。另外，佩拉薩（Jose Peraza）今天也有雙安、全壘打的表現，本季鎮守先發游擊有著2成89的穩定打擊率，同樣為生涯單季最佳。

巨人先發邦賈納今天6局的投球失掉6分，有5分是責失，被敲出8支安打，其中包括2支陽春砲，賽後自責分率也從2.71上漲到3.05。

邦賈納失掉5分責失，吞下敗仗。（法新社）

簡尼特3安猛打賞。（美聯社）