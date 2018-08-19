亞運羽球》球后狂！戴資穎女團第一點直落二獲勝

戴資穎輕鬆取勝。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕台灣女子羽球隊雅加達亞運首戰於今日早上10點登場，對手巴基斯坦，世界球后戴資穎率先於第一點單打上陣，她以21：14、21：17擊敗世界排名324莎札德，助隊先馳得點。

24歲戴資穎是上屆仁川亞運女子單打銅牌，本屆挾著球后氣勢前來，成為台灣奪金希望，而她本屆將率領自家女家先於團體賽亮相。

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戴資穎在團體賽首點亮相，開局意外陷入4：8落後，好在小戴於後頭急起直追，不僅取得超前，期間多次用漂亮假動作定住對手，在12：11後，更用一波9：3攻勢，取得首局。

小戴次局先連拿3分，雖有將比分領先擴大，但對手仍有展現抵抗，不過，球后最終仍直落二把勝利收下。戴資穎透露，此戰是在測試場地風向，以適應整體比賽感覺為主；至於場邊有位超級粉絲不停喊著「戴資穎」的英文發音，小戴笑說，「我覺得他很可愛。」

因亞運GBK羽球館堪稱印尼「魔鬼主場」，地主球迷的加油聲及球場風向凌亂，是各國選手的夢魘。台灣隊總教練張政雄早已決定女隊首戰會精銳盡出，讓主力選手先適應場地、風向，備戰下場對泰國的8強賽。

戴資穎輕鬆取勝。（特派記者林正堃攝）

戴資穎輕鬆取勝。（特派記者林正堃攝）