NBA》女籃小將再穿魏德球鞋恐遭罰 閃電俠霸氣表示：「交給我！」

魏德。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近日WNBA球員楊恩（Tamera Young）在比賽中穿著熱火球星魏德（Dwyane Wade）所代言的李寧牌球鞋「Way of Wade」，引來魏德在個人IG上表示感謝。但楊恩後來卻因此收到WNBA的警告：若再穿該品牌的鞋子，將收到500美元的罰金。魏德聞訊後立馬霸氣的回應：「罰金交給我！」。

魏德上個月才剛與李寧牌簽下終生合約，並推出個人球鞋。楊恩在職業賽場上穿他的球鞋無疑是最好的宣傳。因此魏德才會感激的寫下：「能成為第一位非常好。謝謝妳楊恩，能夠在場上穿我的鞋。」

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不過因為耐吉與喬丹是WNBA的贊助商，因此想當然爾不樂見有球員穿其他品牌的球鞋。故聯盟嚴正警告楊恩不能再穿魏德的球鞋，否則將課以罰金。魏德知道後馬上表示：「罰金交給我！」。

@tyoung11 Send that fine my way. https://t.co/D1pofqsUTO — DWade （@DwyaneWade） 2018年8月17日

楊恩目前因為她尚未達到可以簽約的條件，所以沒有跟任何公司簽下合約。根據規定，除非入選明星賽或在特定數據上排名前十，才具備簽約的資格。楊恩並不具備上述條件，因此她表示：「我將穿任何我想穿的球鞋。」

楊恩。（資料照，法新社）