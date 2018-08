NBA》女籃小將再穿魏德球鞋恐遭罰 閃電俠霸氣表示：「交給我！」

魏德。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕近日WNBA球員楊恩(Tamera Young)在比賽中穿著熱火球星魏德(Dwyane Wade)所代言的李寧牌球鞋「Way of Wade」,引來魏德在個人IG上表示感謝。但楊恩後來卻因此收到WNBA的警告:若再穿該品牌的鞋子,將收到500美元的罰金。魏德聞訊後立馬霸氣的回應:「罰金交給我!」。

魏德上個月才剛與李寧牌簽下終生合約,並推出個人球鞋。楊恩在職業賽場上穿他的球鞋無疑是最好的宣傳。因此魏德才會感激的寫下:「能成為第一位非常好。謝謝妳楊恩,能夠在場上穿我的鞋。」

請繼續往下閱讀...

不過因為耐吉與喬丹是WNBA的贊助商,因此想當然爾不樂見有球員穿其他品牌的球鞋。故聯盟嚴正警告楊恩不能再穿魏德的球鞋,否則將課以罰金。魏德知道後馬上表示:「罰金交給我!」。

@tyoung11 Send that fine my way. https://t.co/D1pofqsUTO