MLB 》我才是全壘打王！馬丁尼茲開轟助紅襪奪勝

紅襪隊馬丁尼茲。（USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪與光芒隊的系列戰的最後一戰在稍早落幕，紅襪隊以5：2擊敗光芒，連兩場在主場打敗光芒隊。

紅襪陣中最高薪的普萊斯（David Price）主投七局被打5支安打、送出8次三振跟2次保送，全場只丟掉2分，順利拿下勝投。九局上半紅襪守護神金布瑞（Craig Kimbrel）順利關門成功，收下本季第37次救援成功，帶走比賽的勝利。

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光芒先發投手是剛從海盜交易來的葛雷斯諾（Tyler Glasnow），不過他開局遭遇大亂流，被連打2支二壘安打後又送出三次保送，隊友還在此時發生失誤，讓葛雷斯諾在第一局就丟掉4分。光芒本場只靠著克隆（C.J Cron）在第六局上將小白球打出芬威球場的深遠兩分砲拿下分數，這支全壘打遠達464英呎遠。

而紅襪陣中主砲馬丁尼茲（J.D. Martinez）在三局下瞄準一顆紅中速球，大棒一揮擊出本季第38轟，這是一支陽春砲。同時也甩開印地案人隊的拉米瑞茲（Jose Ramirez）的糾纏，獨居大聯盟全壘打王寶座。

不過在勝利的同時紅襪也傳來悲訊，他們陣中的王牌先發投手、同時也是賽揚獎大熱門的塞爾（Chris Sale）將再次因肩膀痠痛進入傷兵名單，所幸傷勢並不嚴重。目前紅襪持續在全聯盟中獨走，整季88勝36敗，領先第二名的洋基多達10.5場勝差。