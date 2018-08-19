亞運網球》「小鋼砲」旗開得勝 梁恩碩混雙開胡率先晉16強

亞運網球「小鋼砲」旗開得勝，梁恩碩混雙開胡率先晉級16強。（張思敏提供）

〔特派記者梁偉銘／雅加達報導〕 2018年雅加達─巨港亞運，我國奪牌重點的網球賽事今天開打，「小鋼砲」梁恩碩 ／「小毛」彭賢尹首度合拍就旗開得勝！台灣第15種子混雙次輪初登場，即挾6：0、6：1痛宰馬爾地夫組合拉西德（Zeina Abdul Rasheed）／安梅（Saal Waheed Ahmed），率先晉級16強。

年僅17歲的梁恩碩，身高雖不到160公分，今年轉戰職業很快展露鋒芒，世界女單排行現已衝上277名，僅次32歲的謝淑薇，也是本屆亞運「新台灣一姊」。「小鋼砲」與老經驗的彭賢尹第一次合作，亞運混雙64首輪免戰直接晉級，第2輪展現前後排強勢火力，開賽勢如破竹連下6局，狠狠把馬爾地夫組合「剃光頭」；次盤梁／彭配乘勝追擊，僅讓實力差一大截的對手勉強保發1局迅速關門，順利為我國搶得本屆網球首勝。

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下午輪到混雙第6種子張凱貞／謝政鵬對上烏茲別克組合杜斯托夫（Farrukh Dustov）／圖雅佳諾娃（Iroda Tulyaganova），爭取另張16強門票。

我國網協副理事長張思敏（綠衣）特地趕赴巨港，坐陣場邊為台將加油打氣。（張思敏提供）