MLB》讓打者一打席跪兩次 奧塔維諾超噁滑球太銷魂

Adam "Blitz Ball" Ottavino winner by TKO over Dansby "Lieutenant Dans" Swanson.



Swanson's corner stops the fight. pic.twitter.com/WvSKDC9XAP — Rob Friedman （@PitchingNinja） 2018年8月19日

〔體育中心／綜合報導〕洛磯隊後援奧塔維諾（Adam Ottavino）今天在面對勇士隊的狀元游擊手史萬森（Dansby Swanson）打席時，用噁心的尾勁讓史萬森在一個打席跪下兩次，網友笑道史萬森遭奧塔維諾技術性擊倒（TKO）。

奧塔維諾在九局下半兩出局時對上史萬森，他在一好兩壞時投出一顆93.5mph的直球，精準地控制在外角，史萬森揮棒落空後單膝跪地，接著奧塔維諾在第6球投出招牌的滑球，這次史萬森再次揮空遭到三振，身體整個扭曲開掉後跪下。

請繼續往下閱讀...

這個變態的滑球也讓網友貼出影片「如果他死了，他就死了」嘲諷史萬森遭到滑球擊殺，不過也有網友認為不是奧塔維諾投得好，是史萬森的本壘板紀律太差。

That’s some MVP Baseball 2005 movement.



（MLB x @Gatorade） pic.twitter.com/OiswF5SHrs — MLB （@MLB） 2018年8月19日

今天這場比賽勇士在3：0領先時派出終結者敏特（A.J. Minter）上場，但他卻在兩出局時遭到洛磯隊接連安打狙擊，單局被敲4安失掉3分，吞下本季第二次救援失敗。洛磯隊在延長賽第十局更靠著拉梅修（DJ LeMahieu）的全壘打，一共拿下2分，終場洛磯就以5：3逆轉擊敗勇士。