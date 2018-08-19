亞運羽球》戴資穎率女隊快意晉8強 明10點戰泰國拚獎牌

世界球后戴資穎領銜的台灣女子羽球隊，以3：0解決巴基斯坦。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕台灣女子羽球隊在2018年雅加達-巨港亞運團體賽，靠著單打戴資穎、白馭珀、江穎麗（原名：江美慧），以3：0解決巴基斯坦，明日早上10點在8強遭遇泰國，搶奪4強門票。

台灣女隊是上屆亞運銅牌，這次由世界球后戴資穎領銜，小戴首點以21：14、21：17收拾世界排名324莎札德。接著登場的第二點為白馭珀，她以21：5、21：6輕取世界排名435阿卡米（Sehra Akram），而改名字的江穎麗以21：6、21：7，女隊就以直落三晉級。

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世界排名第4的依瑟儂領軍的泰國，今年優霸盃小組賽3：2擊敗台灣。不過，透過上次對戰，台灣隊總教練張政雄認為，我與泰國單、雙打實力接近，只要第二女單或第一女雙組合能否拿下勝利，將成為晉級4強關鍵。

世界球后戴資穎領銜的台灣女子羽球隊，以3：0解決巴基斯坦。（特派記者林正堃攝）

世界球后戴資穎領銜的台灣女子羽球隊，以3：0解決巴基斯坦。（特派記者林正堃攝）

白馭珀拿下第二點。（特派記者林正堃攝）

白馭珀拿下第二點。（特派記者林正堃攝）

白馭珀拿下第二點。（特派記者林正堃攝）