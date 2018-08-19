亞運》下半場甦醒扳倒印度 台灣女籃提前晉八預約分組第一

彭詩晴。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者羅志朋／雅加達報導〕2018年雅加達-巨港亞運台灣女籃今天以84:61擊敗印度，預賽3戰都贏球，篤定闖進八強，只要後天擊敗地主印尼，就可以分組第一之姿晉級。

上個月瓊斯盃女籃，亞運國家隊化身的台灣藍隊，才以102:52大勝印度，加上兩天前台灣以87:85扳倒兩韓聯軍，此役賽前一般預料，台灣應可輕騎過關，沒想到一開賽印度便緊咬不放，加上台灣隊命中率偏低，上半場打完台灣僅以33:27取得微幅領先。

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下半場台灣女將甦醒，靠上役抗韓功臣彭詩晴領軍，單節砍進10分，第三節打完台灣64:45領先19分之多，第四節印度氣力放盡，無力追分，終場台灣就以23分之差帶走勝利。

此役黃凡珊攻下7分，外帶5助攻、2抄截，表現不俗，她說，「上半場感覺大家都在睡覺，中場休息時總教練（華格納）告訴大家不能再這樣子了，下半場我們以防守帶動進攻，下一場對印尼，大家要調整好心態。」 台灣隊三分球投24中6，命中率僅2成5，是上半場陷入苦戰主因。

王維琳爭搶籃板球。（特派記者林正堃攝）

林育庭。（特派記者林正堃攝）

黃品蓁勾射得分。（特派記者林正堃攝）

包喜樂抄截成功。（特派記者林正堃攝）

彭詩晴上籃得分。（特派記者林正堃攝）

啦啦隊。（特派記者林正堃攝）