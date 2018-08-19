嘉義小子邱俊傑了得！獨輪車韓世界賽奪金

UNICON 19 世界獨輪車錦標賽，台灣選手表現優異。（教練邱辛舉提供）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕獨輪車教練邱辛舉、邱俊傑父子，日前帶領嘉義及林口長庚獨輪車隊自費前往韓國參加UNICON 19 世界獨輪車錦標賽，勇奪1金8銀9銅，其中21歲的邱俊傑在競速障礙摘金，上台領獎時高舉國旗。

邱辛舉自力推廣獨輪車曲棍球競技，去年在家鄉嘉義組隊後，也受邀指導林口長庚兒童獨輪車社團，UNICON 19 世界獨輪車錦標賽上個月底在韓國安山舉行，有來自全球30多國、2400多名選手參賽，邱辛舉子弟兵僅集訓36天就自費到韓國參賽。

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邱辛舉指出，台灣選手最大21歲、最年輕僅10歲，因為沒有適當的訓練場地，大家只能在烈日、風雨中自主訓練、非常辛苦，因而這次參賽面對世界級高手，原本僅期待個人賽中拚獎牌，結果辛苦訓練總算有所回報，除邱俊傑個人獲1金1銀2銅外，團體曲棍球B、C組分別拿到銀、銅牌，另陳彥均、郭爵安也拿到10歲組獨輪車10公里競速銀、銅牌。

邱俊傑從小在父親調教下，已經是國內一等一的獨輪車好手，這次參賽身兼教練、隊長與選手三職，除帶隊員參加曲棍球團體賽，還四處趕場參加競速、障礙等個人賽，其中棧板跳高是亞洲首位突破跳上8塊棧板選手。

UNICON 19 世界獨輪車錦標賽，台灣選手表現優異。（教練邱辛舉提供）

邱俊傑是亞洲首位突破跳上8塊棧板選手。（邱辛舉提供）

邱俊傑獲1金1銀2銅。（邱辛舉提供）