MLB 》100種贏球的方法 水手「這樣」向道奇說再見

水手靠著道奇投手犯規取勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯西區與美聯西區雙強強碰，水手靠著道奇投手佛羅洛（Dylan Floro）的再見投手犯規，在延長賽以5：4氣走道奇隊。

道奇先發投手希爾（Rich Hill）一局上半就被打出3支安打，當中包括一支席格（Kyle Seager）的三分彈，比賽一開始就丟掉4分，這也是他個人本季第20轟。而水手隊先發投手拉米瑞茲（Erasmo Ramirez）投五局僅失1分。

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道奇隊在八局上半開始反攻，靠貝林傑（Cody Bellinger）跟透納（Justin Turner）單局都從水手隊的主力後援卡洛米（Alex Colome）手上打出陽春全壘打，將比分追到僅落後1分。第九局馬恩西（Max Muncy）再從大聯盟救援王狄亞茲（Edwin Diaz）手上揮出追平比分的陽春砲，讓比賽進入延長加賽。這也是自美國時間6/1以來狄亞茲首次救援失敗。

雙方鏖戰至第十局下半，水手隊靠著2支安打1次保送攻占滿壘，但此時道奇最後一任投手佛羅洛在席格打擊時發生了要命的投手犯規，讓水手隊輕鬆拿下再見分氣走道奇隊。

拿下這場比賽後，水手隊離並列國西王座和外卡二位置的運動家隊跟太空人隊還有3.5場勝差。道奇隊則是同時落後同區的龍頭響尾蛇、以及外卡第二名的紅雀隊2場勝差。