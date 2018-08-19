亞運》擊敗中國組合 台灣呂紹全、林穎欣射擊混雙摘金

2018/08/19 14:31

台灣好手呂紹全（右）、林穎欣（左）在混雙項目，以494.1分破亞運大會紀錄，替台灣進帳首面金牌。（路透）

〔特派記者林岳甫／雅加達報導〕2018年雅加達─巨港亞運今日在巨港進行射擊賽事，台灣男將呂紹全、林穎欣在混雙項目，力退中國、印度、南韓等強敵，以破亞運大會紀錄494.1分，更替台灣代表團進帳本屆首面金牌。

19歲林穎欣在新北市林口高中時期，因選修射擊課產生興趣，僅花一年就掌握步槍基本的射擊關鍵要領。她今年大放異彩，於5月德國慕尼黑世界盃10公尺空氣步槍決賽，以250.3分技壓群雌摘金。至於20歲呂紹全在3月馬來西亞世界大學射擊錦標賽奪金，在世界盃則以227.9分摘銅。

事實上，呂紹全在資格賽取得411.9分、林穎欣則是417.9分，合計829.8分，吊車尾擠進決賽，而兩位射手在決賽爆發，最終以494.1分擊敗中國組合492.5分、印度429.9分及南韓389.4分，替台灣進帳本屆亞運首面金牌。

台灣好手呂紹全（左）、林穎欣（右）在混雙項目，以494.1分破亞運大會紀錄，更替台灣進帳首面金牌。（路透）

台灣好手呂紹全（右）、林穎欣（左）在混雙項目，以494.1分破亞運大會紀錄，替台灣進帳首面金牌。（路透）

台灣好手呂紹全（後）、林穎欣（前）替台灣進帳首面金牌。（路透）

台灣好手呂紹全（右）、林穎欣（左）在混雙項目奪得金牌。（路透）

台灣好手呂紹全（後）、林穎欣（前）替台灣進帳首面金牌。（路透）

台灣好手呂紹全（左）、林穎欣（右）替台灣進帳首面金牌。（奧會提供）

台灣好手呂紹全、林穎欣在混雙項目，以494.1分破亞運大會紀錄，更替台灣進帳首面金牌。（奧會提供）

台灣男將呂紹全、林穎欣在混雙項目擊敗中國組合，替台灣奪首面金牌。（路透）

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