高球》詹世昌一掃低潮不順 台豐ADT公開賽奪冠

詹世昌（右）贏得2018台豐ADT公開賽冠軍，賽後從台豐球場董事長林伯實手中接過冠軍盃。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／彰化報導〕已經1年多打不出滿意成績的詹世昌，今天在2018台豐ADT公開賽最後1回合，打出68桿佳績，以總計275桿，2桿之差贏得冠軍。

這是詹世昌繼2010年和2014年之後，第3度捧起台豐ADT公開賽冠軍盃。賽後他說：「台豐球場是我的幸運地，過去1年多，在歐巡賽和日巡賽都打得不太順，回到台豐贏得冠軍，讓我找回了信心，接下來要回日巡賽拚一下，保住種子選手資格。」

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最後1回合決戰，詹世昌幾乎一路保持領先，雖然有不少選手追得很近，但他都能適時把握機會。前半段日本選手高橋勝成衝很快，兩度追成只差1桿，但都沒能超越詹世昌。

高橋勝成最後8洞沒有進帳，無法繼續脅阿昌，後9洞換成呂偉智、王偉倫和林文堂全力追趕詹世昌。靠著第12洞準確的鐵桿，詹世昌把握住機會推進4呎博蒂，接下來連連打Par，第17洞長洞第2桿失誤拉到果嶺左側長草坡，阿昌不太滿意，當場打了自己左頰4下，這個自我提醒讓他及時回到正軌，9呎的推桿進洞，抓下第4隻小鳥，心情也跟著穩定下來。

最後1洞他穩穩地3桿攻上果嶺，那時已經完賽的泰國選手帕東昔和美國選手李翰都是277桿，並列第2，詹世昌仍有兩桿優勢，他順利保Par，275桿贏得勝利。

林文堂最後1洞沒抓到小鳥，以278桿和日本的比嘉一貴並列第4名。呂偉智則是279桿完賽和高橋勝成並列第6。

詹世昌（右2）擺脫低潮，贏得冠軍，好友們一擁而上，潑水慶祝（記者趙新天攝）

台豐ADT公開賽，詹世昌以275桿贏得冠軍，第3度贏得這場比賽勝利。（記者趙新天攝）